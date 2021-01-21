Избранный президент Киргизии вступит в должность 28 января

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21 января 2021, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт правительства Киргизии

ЦИК Киргизии огласил окончательные результаты президентских выборов: Садыр Жапаров набрал 79,2% голосов и официально признан избранным президентом.

Сообщается, что инаугурация пройдет на следующей неделе – 28 января.

Президентские выборы в Киргизии состоялись 10 января, в них принимали участие 18 кандидатов. По опубликованным предварительным итогам Жапаров шел с большим отрывом от других кандидатов.

В числе первых Жапарова с избранием поздравили президенты России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Китая, Таджикистана и Белоруссии.

Ранее Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии.