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Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии

, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии
Садыр Жапаров. Фото: сайт правительства Киргизии

Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал, что русский язык сохранит статус официального.

Жапаров напомнил, что после распада СССР Россия и Киргизия остались близкими партнерами, поэтому между странами сохраняются «братские» отношения.

Он также отметил, что «русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус».

Ранее Жапаров заявил, что Россия для Киргизии является главным союзником.

ДВа

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