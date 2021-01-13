Жапаров заявил о сохранении официального статуса русского языка в Киргизии

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13 января 2021, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Садыр Жапаров. Фото: сайт правительства Киргизии

Победивший на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал, что русский язык сохранит статус официального.

Жапаров напомнил, что после распада СССР Россия и Киргизия остались близкими партнерами, поэтому между странами сохраняются «братские» отношения.

Он также отметил, что «русский язык имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус».

Ранее Жапаров заявил, что Россия для Киргизии является главным союзником.