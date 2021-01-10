Жапаров заявил, что Россия для Киргизии является главным союзником
10 января 2021, 20:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Россия является главным союзником Киргизии. Об этом заявил побеждающий на выборах президента республики Садыр Жапаров.
По его словам, Россия - стратегический партнер Киргизии, государства являются союзниками.
«После развала Союза мы в течение 30 лет являемся стратегическими партнерами. Россия остается главным союзником», - сказал Жапаров.
По предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одержал бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов. Тем не менее некоторые оппоненты Жапарова отказываются признавать итоги выборов.
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