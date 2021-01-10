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Садыр Жапаров обеспечил себе победу на президентских выборах в Киргизии

, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Садыр Жапаров обеспечил себе победу на президентских выборах в Киргизии
Садыр Жапаров. Фото: сайт президента Киргизии

Садыр Жапаров побеждает в первом туре досрочных выборов главы государства.

Об этом стало известно после подсчета результатов с 90,06% участков. Жапаров набирает 79,15% голосов избирателей. Данные, опубликованы на портале ЦИК республики.

Ближайший преследователь Жапарова Адахан Мадумаров набирает 6,56% голосов.

Ранее сообщалось, что граждане Киргизии выбрали президентскую форму правления в стране.

ДВа

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