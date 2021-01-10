Граждане Киргизии выбрали президентскую форму правления в стране

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10 января 2021, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Садыр Жапаров. Фото: сайт правительства Киргизии

После обработки 50% бюллетеней за президентскую форму правления проголосовали 81,4% избирателей. Такие данные приводит информационная избирательная система ЦИК.

В Киргизии 10 января прошли досрочные выборы президента страны. Предыдущий всенародно избранный лидер Сооронбай Жээнбеков вынужден был подать в отставку на фоне массовых протестов в октябре 2020 года.

На главный пост страны претендуют 17 человек. В настоящий момент на выборах лидирует Садыр Жапаров.

Ранее сообщалось, что в Киргизии отмечена низкая явка.