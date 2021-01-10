В Киргизии отмечена низкая явка на выборах президента и референдуме по форме правления
10 января 2021, 17:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
За два часа до закрытия избирательных участков в Киргизии на них пришла только треть избирателей. Об этом сообщает ЦИК республики.
На выборах президента проголосовали 33,13%, на референдуме по форме правления – 33,08%. Разница обусловлена тем, что избиратели имеют право проголосовать только по одному из вынесенных на голосование вопросов и проигнорировать другой.
Согласно законодательству, участия 30% избирателей достаточно, чтобы референдум был признан состоявшимся. На референдуме по форме правления избиратель должен отдать предпочтение одному из трех вариантов: парламентская республика, президентская республика или против всех.
По президентским выборам, чтобы обойтись без второго тура, кандидат должен набрать более 50% голосов, кандидатов на этих выборах 17 человек.
Ранее сообщалось, что делегация Совфеда наблюдает за ходом президентских выборов в Киргизии.
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