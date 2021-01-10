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Делегация Совфеда наблюдает за ходом президентских выборов в Киргизии

, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Делегация Совфеда наблюдает за ходом президентских выборов в Киргизии
Фото: сайт СФ

Делегация Совета Федерации принимает участие в миссии по наблюдению за выборами президента Киргизской Республики.

Возглавляет делегацию заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. Как подчеркнул сенатор, исполняющий обязанности президента Киргизии, Талант Мамытов был проинформирован, что российские парламентарии приступили к своей миссии.

«Наше взаимодействие позволит четко провести необходимую работу. Хочется верить, что выборы пройдут на высоком уровне, без нарушений», – отметил Мухаметшин.

10 января граждане Киргизии выберут президента и определят форму правления в республике.

ДВа

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