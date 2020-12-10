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10 декабря 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Парламент Киргизии. Фото: сайт парламента КР

10 января граждане Киргизии выберут президента и определят форму правления в республике

За принятие законопроекта проголосовали 60 депутатов, четверо высказались против.

Референдум будет проведен 10 января 2021 года. На него выносится вопрос об избрании формы правления в республике - президентской или парламентской. В тот же день в стране пройдут президентские выборы.

Ранее сообщалось, что власти Киргизии приняли решение отменить новогодние корпоративы в стране.