Власти Киргизии приняли решение отменить новогодние корпоративы в стране

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26 ноября 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Эльвира Сурабалдиева. Фото: сайт правительства Киргизии.

Корпоративных праздничных новогодних мероприятий в Киргизии не будет. Об этом объявила вице-премьер Эльвира Сурабалдиева.

Заместитель премьер-министра Киргизии отметила, что «в этом вопросе ответ однозначен – ни в одном коллективе не будут проводиться новогодние корпоративы».

«Всем известно, что социальная дистанция и масочный режим абсолютно не соблюдаются», – пояснила Сурабалдиева.

Она напомнила, что в стране зарегистрировано свыше 70 тысяч случаев коронавируса, ежедневно выявляется примерно 400 новых заболевших.

Ранее сообщалось, что в Красноярске решили отменить все массовые новогодние мероприятия.