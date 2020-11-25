В Красноярске решили отменить все массовые новогодние мероприятия

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25 ноября 2020, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvk6.ru

Фото: pixabay.com

Красноярская мэрия отменила общегородские и районные массовые новогодние мероприятия, в том числе на открытом воздухе.

Причина принятия такого решения связана с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«В данном случае мы руководствуемся, прежде всего, необходимостью обеспечения безопасности красноярцев. К примеру, в прошлом году на открытие нашей главной елки собралось около 12 тыс. человек, а в целом на мероприятиях было в разы больше. Мы не можем позволить себе собирать такое количество людей в одном месте, учитывая столь напряженную обстановку», – заявил мэр Красноярска Сергей Еремин.

Тем не менее, елки и ледовые городки в Красноярске будут открыты, но без концертов и развлекательных программ. Площадки начнут работать поочередно с 19 декабря.

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