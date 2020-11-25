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Онищенко оценил предложение общественности запретить продажу алкоголя 1 и 2 января

, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]

Онищенко оценил предложение общественности запретить продажу алкоголя 1 и 2 января
Геннадий Онищенко, фото: duma.gov.ru

Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора, считает, что бороться с пьянством в России надо, но запрет на продажу алкоголя 1 и 2 января ситуацию не спасет.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к властям страны и предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.

По мнению Онищенко, поздно запрещать, тем, кому надо, закупят спиртные напитки заранее, - передает RT.
Он оценил желание общественных деятелей бороться с пьянством, но считает, что такая инициатива не будет поддержана. "Кавалерийский наскок проблему не решает. Но бороться надо, говорить об этом надо, меньше показывать фильмы с такой тематикой", — пояснил свою точку зрения Геннадий Онищенко.

ИЧ

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