Общественный деятель Султан Хамзаев выдвинул идею запретить в России продажу алкоголя 1 и 2 января
25 ноября 2020, 07:35[ «Аргументы Недели» ]
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.
По мнению Хамзаева, новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа вызовов «скорой помощи».
Общественный деятель отметил, что в 2020 году медики в регионах и так испытывают повышенную нагрузку из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, - передает RT.
Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова: «В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью»
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