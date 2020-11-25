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Общественный деятель Султан Хамзаев выдвинул идею запретить в России продажу алкоголя 1 и 2 января

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

Общественный деятель Султан Хамзаев выдвинул идею запретить в России продажу алкоголя 1 и 2 января
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.

По мнению Хамзаева, новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа вызовов «скорой помощи».

Общественный деятель отметил, что в 2020 году медики в регионах и так испытывают повышенную нагрузку из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, - передает RT.

Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова: «В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью»

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