В Петербурге попавшая в больницу после удара полицейского женщина намерена обратиться в Следственный комитет

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26 января 2021, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге женщина, которую в субботу, 23 января, на несанкционированной акции за Навального ударил ногой в живот сотрудник ОМОН, хочет обратиться в Следственный комитет.

Адвокат Евгений Смирнов рассказал, что о намерении 54-летней Маргариты Юдиной обратиться в правоохранительные органы стало известно из СМИ. Юрист общался с Юдиной, в ближайшее время планирует согласовать план дальнейших действий.



Пострадавшая от удара полицейского Юдина была госпитализировала в из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В больничную палату с извинениями к ней приходили боец ОМОН и полковник МВД Сергей Музыка. Они приняла извинения.

Женщину уже выписали из больницы.

Полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлен инцидент на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция за Алексея Навального.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко») отправил обращение в следственное управление СК РФ