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Депутат Вишневский просит СК РФ возбудить уголовное дело против пнувшего женщину силовика

, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Вишневский просит СК РФ возбудить уголовное дело против пнувшего женщину силовика
полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко») отправил обращение в следственное управление СК РФ по городу с требованием возбудить уголовное дело против сотрудника ОМОНа, который на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального ударил 54-летнюю женщину в живот.

«Часть 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») - это тяжкое преступление. По нему невозможно примирение сторон. Для возбуждения уголовного дела не нужно заявления от потерпевшего. Поэтому никакие постановочные визиты в больницу с цветами и извинениями правового значения не имеют. Есть все основания для возбуждения дела», - говорится в письме.

Вишневский попросил сообщить, ведется ли внутреннее расследование инцидента.

БА

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