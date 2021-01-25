Депутат Вишневский просит СК РФ возбудить уголовное дело против пнувшего женщину силовика

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ]

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский («Яблоко») отправил обращение в следственное управление СК РФ по городу с требованием возбудить уголовное дело против сотрудника ОМОНа, который на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального ударил 54-летнюю женщину в живот.

«Часть 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия») - это тяжкое преступление. По нему невозможно примирение сторон. Для возбуждения уголовного дела не нужно заявления от потерпевшего. Поэтому никакие постановочные визиты в больницу с цветами и извинениями правового значения не имеют. Есть все основания для возбуждения дела», - говорится в письме.

Вишневский попросил сообщить, ведется ли внутреннее расследование инцидента.