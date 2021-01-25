В Петербурге из больницы выписали женщину, которую 23 января ударил ногой в живот полицейский

Аргументы Недели → Общество 13+

25 января 2021, 11:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: znak.com

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 24 января, вечером выписали из больницы 54-летнюю Маргариту Юдину, которую 23 января на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального ударил ногой в живот сотрудник полиции.

Из больницы женщину до дома довезли сотрудники полиции. По признанию петербурженки, она чувствует себя неважно, у нее болит голова, все время тошнит и она не может ничего есть, сообщает портал 78.ru.

В СМИ вчера появлялась противоречивая информация о состоянии Юдиной. «Подъем» цитировал директора НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Вадима Мануковского, сказавшего, что у пациентки «легкая травма, она в сознании, чувствует себя великолепно, и ее можно выписать». Baza вскоре сообщила, что состояние Маргариты Юдиной за ночь ухудшилось, ее перевели в реанимацию, она не в сознании. Мануковский после этого заявил, что его слова переврали.

Znak.com написал о выписке Юдиной со ссылкой на пресс-службу комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.

Видеозапись инцидента опубликовала «Фонтанка». На видео запечатлено, как силовики ведут под руки задержанного парня, им навстречу бежит женщина, которую один из полицейских пинает с такой силой, что она упала на спину.

Медикам Маргарита Юдина рассказала, что проходила мимо и обратила внимание на жесткое задержание мальчика. Она возмутилась увиденным, вышла, и обратилась к силовикам: «Что вы делаете? Отпустите его!» И сразу увидела, как в ее сторону летит сапог. Женщина упала и ей показалось, что мозг вытекает. Потом отключилась. Очнулась уже в больнице, под капельницей.

Полицейский в больнице принес извинения Маргарите Юдиной: "Извините меня, за 5 минут до этого меня залили газом, запотело забрало, я не видел, что происходит", - заявил полицейский. Он отметил, что был в шоке, когда узнал, что наделал.

Прилепин оценил извинения полковника полиции перед женщиной, избитой силовиком.