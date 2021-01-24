Видео, как ударивший женщину сотрудник полиции пришел к ней в больницу с извинениями и цветами
24 января 2021, 20:07[ «Аргументы Недели» ]
Полицейский принес извинения пострадавшей на несанкционированной акции в Петербурге Маргарите Юдиной. Мужчина пришёл к ней в больницу с букетом цветов и объяснился перед пострадавшей.
"Извините меня, за 5 минут до этого меня залили газом, запотело забрало, я не видел, что происходит", - заявил полицейский. Он отметил, что был в шоке, когда узнал, что наделал.
Пострадавшая его извинения приняла, заметив, что у полицейского явно был повышенный адреналин. "С богом", - добавила Юдина.
Вчера в Петербурге во время задержания протестующего силовик ударил местную жительницу в живот. Она попала в реанимацию с травмой головы. Маргариту Юдину сегодня выписывают из больницы. По словам заведующего 9 отделением больницы НИИ им. Джанелидзе Сергея Фалевко, пациентка пожелала этого еще с утра, и у пострадавшей нет показаний для нахождения в стационаре.
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