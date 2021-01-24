Прилепин оценил извинения полковника полиции перед женщиной, избитой силовиком на акции 23 января в Петербурге

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24 января 2021, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Захар Прилепин, фото: Nikolay Titov, globallookpress.com

Наше государство добрее наших граждан. Этот вывод сделал Захар Прилепин, писатель, лидер партии «За правду», он оценил поступок начальника Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга Сергея Музыки.

Музыка пришел в больницу и извинился перед женщиной, которую 23 января на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального ударил в живот сотрудник полиции.

«Целый полковник пошел и спокойно извинился. Настоящий офицер», - прокомментировал извинения силовика политик. По словам Прилепина, «его извинения были приняты, бабушка оказалась разумной гражданкой». «Не первый раз замечаю, что наше государство добрее огромного количества собственных граждан», — написал Прилепин в своем Тelegram-канале. Писатель считает, что если сломать государство, то в стране начнется «атас». «Хорошо, что такую машину придумали — "государство". Не надо ее ломать», — убеждён Прилепин.

Mash опубликовал запись извинений полковника, который сказал, что «это не наши методы, мы стоим на страже законности».

Пострадавшая от удара полицейского Маргарита Юдина была госпитализирована, ее в больнице положили в отделение реанимации. Пришедший в больницу полковник Сергей Музыка принес женщине извинения за действия сотрудника полиции. Петербурженка приняла извинения силовика, - сообщает Mash.

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержан злоумышленник, нападавший в субботу, 23 января, на сотрудников ДПС на Сенатской площади.