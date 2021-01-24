Медики рассказали подробности о состоянии пострадавшей на протесте в Санкт-Петербурге
24 января 2021, 12:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пострадавшая на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге в субботу, 23 января, находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
«Она находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», - пояснили в медучреждении.
Ранее сообщалось, что в Интернете появилось видео, как 54-летнюю женщину ударил в живот ногой сотрудник ОМОНа. Жительница Петербурга упала и ударилась головой об асфальт.
МВД начали проверку инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания.
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