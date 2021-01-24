МВД проверяет ситуацию с травмированием женщины на протесте в Петербурге, она в реанимации

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24 января 2021, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

протесты в Москве, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полиция изучает видео инцидента с участием женщины и сотрудника ОМОНа во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

«ГУ МВД России проводит проверку по факту инцидента с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - пояснили в ведомстве.

На кадрах, опубликованных в Интернете, видно, что во время задержания протестующего силовик ударил местную жительницу в живот. 54-летняя женщина встала на пути сотрудников ОМОНа и спросила, куда они ведут мужчину. Через некоторое время ее доставили в больницу на «скорой», у нее диагностирована тяжелая травма головы из-за падения. Сейчас она в реанимации в бессознательном состоянии, уточнили информационные источники.

Ранее сообщалось, что водителю автомобиля с «мигалкой», стекло которого разбили участники незаконной акции в Москве, выбили глаз, мужчина госпитализирован.