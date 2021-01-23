Водителю автомобиля ФСБ выбили глаз на акции в Москве

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23 января 2021, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

автомобиль ФСБ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Водителю автомобиля с "мигалкой", стекло которого разбили в ходе незаконной акции в столице, выбили глаз, мужчина госпитализирован. Инцидент произошел на Цветном бульваре.

Машина принадлежит ФСБ. В соцсетях разместили видеозапись происшествия. Участники акции сначала закидывают автомобиль с правительственными номерами снежками, потом окружают его и бьют по кузову.

Сотрудники полиции и Росгвардии пытаются освободить Цветной бульвар от собравшихся.

Следственный комитет начал проверку фактов применения насилия к силовикам на акциях в столице.