ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Водителю автомобиля ФСБ выбили глаз на акции в Москве

, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Водителю автомобиля ФСБ выбили глаз на акции в Москве
автомобиль ФСБ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Водителю автомобиля с "мигалкой", стекло которого разбили в ходе незаконной акции в столице, выбили глаз, мужчина госпитализирован. Инцидент произошел на Цветном бульваре.

Машина принадлежит ФСБ. В соцсетях разместили видеозапись происшествия. Участники акции сначала закидывают автомобиль с правительственными номерами снежками, потом окружают его и бьют по кузову.

Сотрудники полиции и Росгвардии пытаются освободить Цветной бульвар от собравшихся.

Следственный комитет начал проверку фактов применения насилия к силовикам на акциях в столице.

НС

Политика

Первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич считает, что акции в России имеют поддержку из-за рубежа

Первый зампред комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич считает, что акции в России имеют поддержку из-за рубежа

Несанкционированные акции в России получают организационную и финансовую иностранную поддержку , сообщил сегодня первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью