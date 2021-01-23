Следственный комитет начал проверку фактов применения насилия к силовикам на акциях в столице
23 января 2021, 18:25[ «Аргументы Недели» ]
Следователи проведут доследственную проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы во время незаконной акции в поддержку Алексея Навального.
"В рамках данных проверок будут установлены все факты противоправной деятельности и дана оценка действиям лиц, их совершивших", - сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Участники незаконной акции толпами начали нападать на силовиков в центре столицы. В них бросают бутылки, снежки и яйца. Пострадали на данный момент 42 сотрудника правоохранительных органов.
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