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Страстной бульвар перекрыт полностью плотной сцепкой бойцов росгвардии. В силовиков полетели бутылки и файеры

, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Страстной бульвар перекрыт полностью плотной сцепкой бойцов росгвардии. В силовиков полетели бутылки и файеры
Фото: соцсети

На Страстном бульваре произошло жесткое столкновение с полицейскими. В ОМОН полетели бутылки и файеры на Страстном бульваре. В толпе кричат: «мирный протест».

Затем Страстной бульвар полностью перекрыли плотной сцепкой бойцов росгвардии. Силовики стягивались на перекрёсток, а затем строем стали "выдавливать" протестующих.  

Сейчас Страстной бульвар зачищен. Полицейские вытеснили толпу к памятнику Высоцкого и в сторону Петровского бульвара. Часть людей отправилась на Трубную. Часть - двинулась вниз по Тверской.  По меньшей мере трое правоохранителей получили травмы во время столкновений с участниками незаконной акции в центре Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Кто-то из протестующих бросил дывовую шашку.

У СИЗО "Матросская тишина", где сейчас находится Навальный, перекрыты улицы и всё оцеплено, сообщают нам очевидцы.

БИ

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