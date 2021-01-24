В Петербурге задержан мужчина, напавший 23 января на сотрудников ДПС на Сенатской площади

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24 января 2021, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге по горячим следам задержан злоумышленник, нападавший в субботу, 23 января, на сотрудников ДПС на Сенатской площади.

Вчера в Петербурге, как и в других российских городах, прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного Алексея Навального.

В Петербурге мужчину, нападавшего на сотрудников полиции на Сенатской площади, задержали около двух часов ночи, 24 января, рядом с его домом. Как установлено в полиции, задержанный работает IT-специалистом в коммерческой фирме. По данным МВД, днём мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил стража порядка. При попытке задержания злоумышленник ударил ещё одного полицейского и скрылся. Обоим сотрудникам полиции потребовалась помощь медиков.

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