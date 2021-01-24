Председатель СЖР Владимир Соловьёв сообщил о задержании на акциях 23 января порядка 40 журналистов

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24 января 2021, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв сообщил о задержании порядка 40 журналистов в субботу, 23 января, на несанкционированных акциях в российских городах.

По информации союза, больше всего представителей СМИ задержали в Петербурге. Соловьёв отметил, что точной цифры по задержанным пока нет, но известно - практически сразу почти все были отпущены или доставлены в отделения и после этого отпущены.

Несколько корреспондентов получили ранения во время столкновений, не тяжелые. У некоторых журналистов была разбита техника. СЖР будет разбираться во всех известных случаях, когда журналисты пострадали при выполнении своего профессионального долга. Как заявил глава союза, в случае необходимости Центр правовой защиты журналистов готов оказать помощь пострадавшим.

Соловьёв заметил, что в большинстве случаев журналистам никто не мешал освещать акции, по многочисленным трансляциям с места событий и сообщениям коллег, работавших на акциях, можно заключить, что "журналисты, которые были в ярко-желтых или в ярко-синих жилетах, свободно передвигались даже между рядами полицейских и росгвардейцев, где их спокойно пропускали, а в случае задержаний - сопровождали каждого задержанного".

Акции в российских городах начались после задержания и ареста Алексея Навального, вернувшегося в Россию.

Следователи проведут доследственную проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в центре Москвы во время несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.