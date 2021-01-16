За последние сутки в России cкончались 590 человек с подтвержденным COVID-19 - максимальное число жертв ковида с начала года

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16 января 2021, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

За последние сутки в России скончались 590 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Оперативный штаб зафиксировал максимальное число жертв коронавируса за 24 часа с начала 2021 года.

Предыдущий максимум в наступившем году был зафиксирован 14 января, в минувший четверг умерли 570 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Всего за период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России умерли 65 085 человек с подтвержденным ковидом.

Напомним, в январе от коронавируса умерли актер Владимир Коренев и основатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.