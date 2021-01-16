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За сутки в России подтверждено 24 092 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России подтверждено 24 092 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
фото: pixabay.com

В России за минувшие сутки выявлено 24 092 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Третий день подряд оперативный штаб информирует о более чем 24 тысячах заражений инфекцией нового типа.

Общее число заболевших с начала пандемии в России составило три миллиона 544 тысяч 623 человека.
Новые заболевшие выявлены во всех 85 российских регионах. В Москве за последние 24 часа суточный прирост составил 4674. В Петербурге диагностировано 3253 новых пациентов с ковидом, в Московской области - 1406. В Нижегородской области - 485 новых случаев.

За сутки в стране от COVID-19 скончались 590 человек. Выздоровели и выписаны за сутки 27 311 пациентов.

Всего вылечились и выписаны два миллиона 936 тысяч 991 пациент.

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