Актер Владимир Коренев и актриса Алефтина Константинова прожили вместе 60 лет

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3 января 2021, 09:18 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Коренев, фото: electrotheatre.ru

Актёр Владимир Коренев, прославившийся по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» и актриса Алефтина Константинова прожили вместе почти 60 лет. Весной 2020 года супруги отметили 59-летние совместной жизни.

2 января Народный артист РФ Владимир Коренев умер. Ему было 80 лет. У Коренева остались жена, дочь Ирина, внук Егор и правнучка.

Владимир Коренев и Алефтина Константинова познакомились, когда учились в ГИТИСе. Константинова на четыре года старше. Она стала единственной любовью Коренева.

Канал «Спас» в программе «И будут двое» 2 января показал интервью с Владимиром Кореневым и Алефтиной Константиновой.

Актёр поделился, что для него самое главное и дорогое в жизни - семья и любовь. По определению Коренева, любовь, это «страх потерять своего любимого человека». Как говорил Владимир Борисович, потеряешь деньги - их можно заработать, потеряешь работу - найдёшь новую.

Коренев всю жизнь любил одну женщину - свою Алефтину Константинову - Алёну, Аллу, Алю. Он считал ее талантливой актрисой, лучше чем он.

Ирина Коренева, дочь актёра, подтвердила, что Владимир Коренев умер в «красной зоне», у него была диагностирована новая коронавирусная инфекция.