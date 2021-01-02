Умер Владимир Коренев, сыгравший в фильме «Человек-амфибия»

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2 января 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Владимир Коренев, фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/ globallookpress.com

Актёр Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», скончался на 81-м году жизни. Об этом в субботу, 2 января, сообщила его дочь Ирина Коренева.

«Да, подтверждаю», - поделилась она.

Ирина добавила, что актер умер в «красной зоне». У него была диагностирована новая коронавирусная инфекция.

Владимир Коренев родился в Севастополе 20 июня 1940 года, окончил ГИТИС. Играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). Широкую известность получил благодаря главной роли в кинокартине «Человек-амфибия». Также играл в фильмах «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Сыны Отечества», «Освобождение», «Дорога в ад» и др.