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Врач Елена Малышева раскрыла, почему коронавирус погубил Бориса Грачевского

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Врач Елена Малышева раскрыла, почему коронавирус погубил Бориса Грачевского
Елена Малышева, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Борис Грачевский, которого в России знает почти каждый ребенок по киножурналу "Ералаш", скончался от коронавирусной инфекции в больнице. Елена Малышева, потомственный врач, профессор, ведущая популярной программы о здоровье на телевидении, раскрыла, почему коронавирус погубил Грачевского.

Теледоктор написала в Instagram, что у Бориса Грачевского был диагностирован рак, меланома. Он лечился, проходил химиотерапию. По словам Малышевой, этот вид рака "самый злокачественный вид онкологии". Она объяснила, что для онкологических больных опасной, фатальной является любая инфекция.

Малышева выразила соболезнование родным и близким Грачевского. "Очень-очень-очень жаль. Он был очень светлым человеком".

Борис Грачевский более двух лет назад сам рассказал о своем заболевании и лечении.

Заслуженный деятель искусств, создатель и бессменный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года на 72-м году жизни. Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в столице.

ИЧ

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