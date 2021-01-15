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Источник сообщил РИА «Новости», что Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Источник сообщил РИА «Новости», что Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище
Борис Грачевский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в пятницу, 15 января, источник сообщил журналистам, что умершего от коронавируса художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в столице.

Источник, знакомый с ситуацией, однако не стал уточнять, когда именно состоятся похороны, а также где будет проводиться прощание с худруком "Ералаша".

Напомним, ранее соболезнования в связи с кончиной Бориса Грачевского на 72-м году жизни выразил ряд деятелей культуры, среди которых артист балета Николай Цискаридзе, телеведущий и юморист Максим Галкин, продюсер Иосиф Пригожин.

ЕТ

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