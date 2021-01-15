Цискаридзе выразил соболезнования в связи с кончиной Грачевского

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15 января 2021, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Николай Цискаридзе, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе, народный артист, член Совета при президенте по культуре и искусству в пятницу высказался о кончине худрука "Ералаша" Бориса Грачевского.

Ранее стало известно, что Грачевского, заразившегося коронавирусом нового типа, не стало в возрасте 71 года.

Николай Цискаридзе в беседе с RT отметил, что они с Борисом Грачевским очень дружили и часто общались. По словам артиста, художественный руководитель "Ералаша" всегда посещал спектакли с его участием. Танцор также вспомнил, что однажды снялся в эпизоде киножурнала. Грачевский придумал сюжет специально для своего друга. Цискаридзе отметил, что на съемках было много смешных моментов. Артист выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Грачевского.