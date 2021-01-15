Пригожин назвал главные качества Грачевского

15 января 2021, 09:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщение о смерти художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Режиссер скончался от коронавируса в четверг, 14 января, в больнице.
«Яркий, глубокий, интересный человек, Царствие ему небесное, нас покидают лучшие … Меня очень расстроила эта новость. Мы очень хорошо были знакомы. Очень хороший человек», - высказал он RT.
Ранее актер Станислав Садальский рассказал как Грачевский относился к своей болезни. Последние дни режиссер находится в стабильно тяжелом состоянии, был переведен в реанимацию и подключён к ИВЛ.
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