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Садальский рассказал об отношении умершего от коронавируса Грачевского к своей болезни

, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

Садальский рассказал об отношении умершего от коронавируса Грачевского к своей болезни
Борис Грачевский, фото: Natalya Loginova/Russian Look/ globallookpress.com

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский прокомментировал сообщение о смерти художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Заболевший коронавирусом режиссер ушел из жизни вечером в четверг, 14 января.

«Он был веселый, сказал, что все в порядке, сказал, что скоро выпустит десятый номер „Ералаша“, где он снял меня, обещал … Он мне присылал фотографии, где он в маске был, смеялся над болезнью», - вспоминает актер.

По его словам, он надеялся, что Грачевский выстоит. Садальский добавил, что в последние дни в больнице режиссёр был очень весёлым, говорил: «кирдык коронавирусу».

Напомним, что Грачевского  госпитализировали с коронавирусом 27 декабря. Позже его состояние ухудшилось, и режиссер был переведен в реанимацию, где введен в медикаментозную кому. Представители худрука  «Ералаша» не раз отмечали, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. 

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Публикация от Стас Садальский️???? (@stassadal)

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