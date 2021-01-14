Борис Грачевский умер от коронавируса

14 января 2021, 23:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС, РБК
Борис Грачевский, художественный руководитель детского журнала «Ералаш», скончался в четверг, 14 января. Грачевскому был 71 год. Председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал причиной смерти Грачевского коронавирусную инфекцию.
Информацию о смерти худрука «Ералаш» подтвердила его супруга Екатерина Белоцерковская.
У Грачевского остались жена, четверо детей - двое взрослых и двое малышей.
Борис Грачевский заболел 21 декабря. Через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Белоцерковская рассказывала, что супруг находится в стабильно тяжелом состоянии. Медики боролись за жизнь Грачевского. Днем 14 января сообщалось, что Грачевского второй раз ввели в состояние медикаментозного сна.
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