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Борис Грачевский умер от коронавируса

, 23:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, РБК

Борис Грачевский умер от коронавируса
Борис Грачевский, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Борис Грачевский, художественный руководитель детского журнала «Ералаш», скончался в четверг, 14 января. Грачевскому был 71 год.  Председатель Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин назвал причиной смерти Грачевского коронавирусную инфекцию.

Информацию о смерти худрука «Ералаш» подтвердила его супруга Екатерина Белоцерковская.

У Грачевского остались жена, четверо детей - двое взрослых и двое малышей.

Борис Грачевский заболел 21 декабря. Через неделю его госпитализировали в больницу № 52. Белоцерковская рассказывала, что супруг находится в стабильно тяжелом состоянии.  Медики боролись за жизнь Грачевского.
Днем 14 января сообщалось, что Грачевского второй раз ввели в состояние медикаментозного сна.

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