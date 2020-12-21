Режиссер Борис Грачевский заразился коронавирусом

21 декабря 2020, 13:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Днем в понедельник, 21 декабря, стало известно, что знаменитый российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский заразился коронавирусом нового типа. В настоящий момент он находится дома.
В рамках разговора с журналистами Борис Грачевский подтвердил, что заразился COVID-19. Режиссер уточнил, что сейчас чувствует себя нормально.
Напомним, Грачевский является художественным руководителем киножурнала "Ералаш", автором картин "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также автором проекта "Социальная реклама". Кроме того, он создал несколько документальных фильмов.
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