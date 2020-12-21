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Режиссер Борис Грачевский заразился коронавирусом

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Режиссер Борис Грачевский заразился коронавирусом
Борис Грачевский, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Днем в понедельник, 21 декабря, стало известно, что знаменитый российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский заразился коронавирусом нового типа. В настоящий момент он находится дома.

В рамках разговора с журналистами Борис Грачевский подтвердил, что заразился COVID-19. Режиссер уточнил, что сейчас чувствует себя нормально.

Напомним, Грачевский является художественным руководителем киножурнала "Ералаш", автором картин "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также автором проекта "Социальная реклама". Кроме того, он создал несколько документальных фильмов.

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