Микробиолог Гинцбург рассказал, что привил от COVID-19 свою четырнадцатилетнюю внучку

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21 декабря 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

ампула и шприц, pixabay.com

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал что привил от коронавируса нового типа свою 14-летнюю внучку.

Александр Гинцбург обратил внимание на то, что россияне до 18 лет считаются детьми, хотя в 14, 15 и 16 лет многие из них имеют вес взрослого человека. Микробиолог подчеркнул, что его внучке 14 лет и он сделал ей прививку от коронавирусной инфекции нового типа, передает RT.

Отметим, что в настоящий момент использование вакцины против COVID-19 в России разрешено для людей от 18 до 60 лет.