В Сирии рассчитывают на поставки российской вакцины «Спутник V»

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21 декабря 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад утром в понедельник, 21 декабря, заявил, что страна в настоящий момент обсуждает с Россией поставки вакцины "Спутник V" от коронавируса нового типа.

Фейсал Микдад подчеркнул, что власти надеются на то, что сирийцы будут использовать "Спутник V" и другие вакцины, созданные на территории России, потому что граждане САР доверяют российским вакцинам больше, чем Pfizer и прочим препаратам.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил в рамках разговора с журналистами, что его страна запросит поставки российской вакцины против COVID-19 и проведет переговоры с властями РФ по данному вопросу.