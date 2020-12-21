В Сирии рассчитывают на поставки российской вакцины «Спутник V»
21 декабря 2020, 10:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад утром в понедельник, 21 декабря, заявил, что страна в настоящий момент обсуждает с Россией поставки вакцины "Спутник V" от коронавируса нового типа.
Фейсал Микдад подчеркнул, что власти надеются на то, что сирийцы будут использовать "Спутник V" и другие вакцины, созданные на территории России, потому что граждане САР доверяют российским вакцинам больше, чем Pfizer и прочим препаратам.
Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад заявил в рамках разговора с журналистами, что его страна запросит поставки российской вакцины против COVID-19 и проведет переговоры с властями РФ по данному вопросу.
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