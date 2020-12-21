В Челябинскую область поступила тысяча доз вакцины от коронавируса
21 декабря 2020, 10:03[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Препарат доставлен на Областной аптечный склад.
Напомним, в регионе полным ходом идет вакцинация от коронавируса медиков, педагогов, социальных работников, полицейских. Это уже третья партия вакцины, в общей сложности Челябинская область получила 3700 доз.
Препарат с Областного аптечного склада распределят по медицинским учреждениям, в том числе его отправят в ЗАТО. Больницы Трехгорного, Снежинска не получали вакцину по линии министерства, так подчиняются Федеральному медико-биологическому агентству. Привить медиков из ЗАТО потребовал Алексей Текслер.
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