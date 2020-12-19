Медиков из ЗАТО Челябинской области привьют от COVID-19
19 декабря 2020, 07:56[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Эти территории остались неохваченными при вакцинации медработников.
Медицинские учреждения Озерска, Снежинска и Трехгорного подчиняются Федеральному медико-биологическому агентству. Поэтому они не получают вакцину по линии регионального минздрава. Губернатор Челябинской области распорядился исправить эту ситуацию. Он подчеркнул, что нельзя делить медиков по подведомственному признаку.
«Это наши жители и они сейчас на передовой, в группе риска. Поручаю в ближайшее время подготовить списки, выработать механизм и приступить к вакцинации из региональной квоты, начиная с понедельника следующей недели», – сказал губернатор.
Напомним, в Челябинскую область в середине декабря поступило еще 1700 доз вакцины от COVID-19. В первую очередь прививают тех, кто контактирует с большим количеством людей.
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