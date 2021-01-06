Долинский заявил, что заболевший COVID-19 Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии

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6 января 2021, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Борис Грачевский, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Владимир Долинский в среду сообщил, что состояние художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского, заразившегося COVID-19, остается стабильно тяжелым.

Ранее сообщалось, что Борис Граческий был доставлен в больницу с коронавирусной инфекцией, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Владимир Долинский 6 января заявил, что его друг все еще находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Актер подчеркнул, что режиссер все еще болен, поэтому сказать, что на днях его выпишут и он вернется домой в настоящий момент нельзя.