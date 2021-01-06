Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась COVID-19

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 января 2021, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Лера Кудрявцева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом нового типа. О положительном результате теста на COVID-19 она сообщила в среду, 6 января, на своей страничке в соцсети.

Согласно последней информации, после похода на "елку" перед Новым годом коронавирусной инфекцией заразилась дочь телеведущей Маша. В настоящий момент девочка идет на поправку. Известно, что заболевание у Леры протекает в легкой форме.

Отмечается, что Кудрявцева планировала провести новогодние каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, ей пришлось заранее сдать тест на COVID-19. Анализ, который провели Лере, показал положительный результат, вследствие чего поездку ей пришлось отменить.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)