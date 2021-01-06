ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась COVID-19

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]

Телеведущая Лера Кудрявцева заразилась COVID-19
Лера Кудрявцева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Знаменитая российская телеведущая Лера Кудрявцева заразилась коронавирусом нового типа. О положительном результате теста на COVID-19 она сообщила в среду, 6 января, на своей страничке в соцсети.

Согласно последней информации, после похода на "елку" перед Новым годом коронавирусной инфекцией заразилась дочь телеведущей Маша. В настоящий момент девочка идет на поправку. Известно, что заболевание у Леры протекает в легкой форме.

Отмечается, что Кудрявцева планировала провести новогодние каникулы в Дубае. Чтобы отправиться в путешествие, ей пришлось заранее сдать тест на COVID-19. Анализ, который провели Лере, показал положительный результат, вследствие чего поездку ей пришлось отменить. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lera Kudryavtseva (@leratv)

ЕТ

В мире

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Опубликовано видео ударов российского Су-30 по протурецким боевикам в сирийском Идлибе

Выложено видео ударов российского истребителя Су-30 по протурецким боевикам, которые действуют в сирийской провинции Идлиб. Данный ролик доступен в настоящий момент для просмотра на сайте YouTube.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью