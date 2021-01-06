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В США конгрессмен заразился COVID-19 после получения первой дозы вакцины Pfizer

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

В США конгрессмен заразился COVID-19 после получения первой дозы вакцины Pfizer
ампула и шприц, Sean Gallup/Keystone Press Agency

В среду стало известно, что член Палаты Представителей США, республиканец Кевин Брэйди, который получил в декабре прошлого года первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer, заболел COVID-19.

Кевин Брэйди отметил, что ранее сегодня врач Палаты Представителей сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Конгрессмен подчеркнул, что получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и несколько дней назад сдал первый тест на COVID-19, который был отрицательным. 

В настоящий момент Брэйди находится на карантине. Он подчеркнул, что планирует начать лечение в четверг.

ЕТ

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