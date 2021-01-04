Стало известно о внезапной смерти женщины, привитой от коронавируса вакциной Pfizer
4 января 2021, 19:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Daily Mail
В СМИ в понедельник, 4 января, появилась информация о внезапной смерти врача Сони Асеведо из Португалии, которая ранее привилась от коронавируса нового типа вакциной Pfizer.
Как сообщает издание Daily Mail, педиатру из Португальского института онкологии в Порту был 41 год. Женщина скончалась 1 января - через двое суток после получения вакцины. У нее остались двое детей.
Отец Сони Асеведо заявил, что у его дочери не было проблем со здоровьем. Более того, после прививки она не испытывала никаких неприятных ощущений. Мужчина твердо намерен узнать, что привело к смерти его родственницы. Для установления точных причин ее кончины будет проведено вскрытие.
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