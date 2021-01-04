В Болгарии зарегистрировали четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer

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4 января 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

шприц, pixabay.com

Директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов заявил, что в стране после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали четыре побочных эффекта.

На территории Болгарии кампания вакцинирования от COVID-19 началась 27 декабря. К настоящему моменту препарат получили почти пять тысяч жителей страны – врачи и другие работники сферы здравоохранения.

Богдан Кирилов отметил, что двое привитых от коронавирусной инфекции испытывали боль, еще один жаловался на головокружение, а четвертый человек заметил повышение температуры. Подчеркивается, что все побочные эффекты были легкими или умеренными.