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В Болгарии зарегистрировали четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Болгарии зарегистрировали четыре побочных эффекта от вакцины Pfizer
шприц, pixabay.com

Директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов заявил, что в стране после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали четыре побочных эффекта.

На территории Болгарии кампания вакцинирования от COVID-19 началась 27 декабря. К настоящему моменту препарат получили почти пять тысяч жителей страны – врачи и другие работники сферы здравоохранения.

Богдан Кирилов отметил, что двое привитых от коронавирусной инфекции испытывали боль, еще один жаловался на головокружение, а четвертый человек заметил повышение температуры. Подчеркивается, что все побочные эффекты были легкими или умеренными.

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