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Вакциной AstraZeneca привили от COVID-19 первого в мире человека – 82-летнего британца

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Sky News

Вакциной AstraZeneca привили от COVID-19 первого в мире человека – 82-летнего британца
шприц, ампула, pixabay.com

Первым в мире человеком, который получил вакцину от COVID-19, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, стал 82-летний житель Великобритании Брайан Пинкер.

На прошлой неделе британское правительство одобрило использование вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca. Кампания по массовой вакцинации данным препаратом началась сегодня.

Брайан Пинкер, первым получивший вакцину, был ранее госпитализирован в университетский медицинский центр Оксфорда, где ему проводят процедуры диализа. Он заявил, что является коренным жителем Оксфорда и сообщил о чувстве гордости от того, что вакцина была изобретена именно в этом городе.

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