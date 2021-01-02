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Замглавы Минздрава Украины отреагировал на призыв зарегистрировать «Спутник V»

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Замглавы Минздрава Украины отреагировал на призыв зарегистрировать «Спутник V»
вакцина, фото: pixels.com

Главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал призыв главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука зарегистрировать в стране российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», - пояснил он.

Ляшко отметил, что все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине вакцины-кандидата из РФ не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной. 

БА

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