Замглавы Минздрава Украины отреагировал на призыв зарегистрировать «Спутник V»

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2 января 2021, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: pixels.com

Главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал призыв главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука зарегистрировать в стране российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», - пояснил он.

Ляшко отметил, что все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине вакцины-кандидата из РФ не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной.