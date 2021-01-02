Замглавы Минздрава Украины отреагировал на призыв зарегистрировать «Спутник V»
2 января 2021, 19:27[ «Аргументы Недели» ]
Главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко прокомментировал призыв главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука зарегистрировать в стране российскую вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», - пояснил он.
Ляшко отметил, что все слухи и политические заявления о государственной регистрации на Украине вакцины-кандидата из РФ не соответствуют действительности.
Ранее сообщалось, что украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной.
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