ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Медведчук заявил, что Украина подала документы на регистрацию «Спутника V»

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Медведчук заявил, что Украина подала документы на регистрацию «Спутника V»
вакцина, фото: pixels.com

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек» ... обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», - цитирует его слова RT.

Медведчук отметил, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации украинцев. Он добавил, что отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины «Спутник V» в стране будет свидетельствовать «о преступном намерении лишить граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса - этой чумы XXI века».

Ранее сообщалось, что украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной. 

БА

В мире

Сторонники Трампа анонсировали шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

Сторонники Трампа анонсировали шествие в Вашингтоне в день утверждения итогов выборов

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены 6 января организовать шествие в Вашингтоне, когда конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью