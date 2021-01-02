Медведчук заявил, что Украина подала документы на регистрацию «Спутника V»

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2 января 2021, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

вакцина, фото: pixels.com

Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек» ... обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата - вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», - цитирует его слова RT.

Медведчук отметил, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации украинцев. Он добавил, что отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины «Спутник V» в стране будет свидетельствовать «о преступном намерении лишить граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса - этой чумы XXI века».

Ранее сообщалось, что украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной.