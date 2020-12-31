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Украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной от COVID-19

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной от COVID-19
вакцина, фото: pixels.com

Украинцы создали петицию с требованием обеспечить страну российской вакциной против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» и привить всех желающих. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте президента Владимира Зеленского.

«Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации в Украине», - говорится в тексте.

Автор петиции Николай Исаев требует, чтобы прививку от COVID-19 гражданам Украины делали бесплатно за счет государственного бюджета и благотворительности, «учитывая то, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории».

Документ набрал 50 голосов. Необходимо 25 тысяч голосов для ее рассмотрения Зеленским. До окончания голосования осталось 78 дней.

Ранее Зеленский признался, что невозможно объяснить украинцам отказ от российской вакцины.

БА

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