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ЦБ назвал цель введения поправок к «антиотмывочному» закону

, 07:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ЦБ назвал цель введения поправок к «антиотмывочному» закону
фото: pixabay.com

Цель введения изменений к «антиотмывочному» закону - «снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю».

По данным Центрального банка РФ, теперь все операции, подлежащие обязательному контролю, распределены между ними с учетом характера и специфики их деятельности.

В России с 10 января 2021 года начали действовать новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными деньгами, вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Как уточнили в ЦБ, поправки к этому закону не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, а призваны облегчить отчетность для банков.

Регулятор подчеркнул, что «никаких революционных изменений указанные поправки не привносят».
Согласно изменений, кредитные организации будут выявлять и сообщать в финансовую разведку только о расчетных операциях своих клиентов (об операциях с наличными и операциях по банковским счетам (вкладам).

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в РФ в декабре прошлого года.

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