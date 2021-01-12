В России зафиксировал рост спроса на наличные деньги

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12 января 2021, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные в РФ в декабре прошлого года.

По данным регулятора, прирост был близок к уровню предыдущих лет, а дальнейшие изменения будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом.

В Банке России отметили, что в 2020 году под влиянием пандемии наблюдался повышенный спрос населения и бизнеса на наличные деньги, однако «сложившаяся в РФ ситуация не уникальна», и в ряде стран «тренды вполне сопоставимы или даже более выражены, чем в России».

Ранее сообщалось, что в ЦБ предложили упростить переход клиентов из банка в банк.